Caro don Massimo, il momento del voto si avvicina e io sono molto indeciso. Sono un elettore “stagionato”, nella mia vita ne ho viste tante, ma in politica ho sempre votato per partiti di ispirazione cattolica. Per tanti anni c’è stata la Dc, poi Forza Italia che, pur essendo un partito laico, ha sempre permesso che al suo interno potesse esprimersi una componente cattolica. Ma oggi? Se guardo all’offerta in campo, qualche dubbio mi viene. Non le chiedo chi votare, ma un aiuto per mettere a fuoco quali criteri usare in questa scelta. Un caro saluto.

Alessandro Pierantoni

Caro Alessandro, in questi giorni mi sto convincendo (autoconvincimento?) che il 25 settembre molti italiani andranno a votare. Sono in pochi a crederci e io sono tra questi pochi. Perché? Perché la posta in gioco è talmente alta che molti si stanno rendendo conto della dannosità di un rifiuto alla partecipazione. Io almeno spero così. D’altra parte, i giochi si sono semplificati. Sei anni fa si erano present...