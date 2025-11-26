Newsletter
«I musulmani moderati devono opporsi al terrorismo islamico»

Di Leone Grotti
26 Novembre 2025
Intervista a monsignor Théophile Naré, vescovo in Burkina Faso, da due anni epicentro globale del terrorismo: «Chiese distrutte, preti uccisi o rapiti, comunità svuotate: siamo perseguitati e l'Occidente cinico non si preoccupa»
Il crocifisso mutilato dai jihadisti nel seminario di Saint Kisito de Bougui in Burkina Faso
Quando un gruppo di oltre 30 jihadisti attaccarono alle 8 di sera il seminario di Saint Kisito de Bougui, nella diocesi di Fada N'Gourma, nell'est del Burkina Faso, non si limitarono a bruciare due dormitori, una classe e un'automobile, cacciando i seminaristi e intimandogli di non tornare più. Distrussero anche un crocifisso, dichiarando: «Non vogliamo vedere crocifissi qui». Quell'atto blasfemo costituiva un programma molto preciso. Era il febbraio 2022 e il paese del Sahel era già al centro di un'invasione jihadista che i soldati francesi non sono riusciti a frenare. Nonostante un colpo di Stato e l'arrivo dei mercenari russi, i terroristi islamici continuano a fare il bello e il cattivo tempo in Burkina Faso, dichiarato per il secondo anno di fila l'epicentro globale del terrorismo, dove secondo gli esperti oltre il 60 per cento del territorio è in mano a gruppi affiliati a Isis e Al-Qaeda. I cristiani, che rappresentano quasi il 30 per cento della popolazione, sono costantemente ...

burkina faso Cristiani Perseguitati Islam premium Terrorismo Islamico

