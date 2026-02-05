Newsletter
La preghiera del mattino

Altri buoni motivi per votare “Sì” al referendum sulla giustizia

Di Lodovico Festa
05 Febbraio 2026
Il "No" di Mario Monti e i danni fatti dal suo governo tecnico, la cantonata di Saviano sull'antimafia, il caso Askatasuna, i magistrati che "fanno outing". Rassegna ragionata dal web
Manifesto del comitato per il "Sì" al referendum sulla giustizia (foto Ansa)

Su Startmag Francesco Damato scrive:

«Sul referendum – ha scritto testualmente il senatore a vita – io ad esempio sono indeciso, vedo luci e ombre. Ma se la nostra premier continua a mostrarsi la leader più devota a Trump, malgrado i suoi continui attacchi all’Europa e la sua opera di distruzione dello stato di diritto in patria e nel mondo, mi verrebbe di pensare che abbia anche lei nell’intimo una vocazione autoritaria». Come ragionano neppure più tutti forse nell’associazione dei magistrati e dintorni, compresi i partiti che ne riflettono le posizioni. «Meglio allora, concluderei, non metterle in mano – ha scritto Monti della Meloni – strumenti che potrebbero agevolare la messa in pratica dell’autoritarismo». E così, sembra di capire, le ombre della riforma hanno preso anche in lui il sopravvento sulle luci e l’hanno trasformata nella più pericolosa occasione di tradimento della democrazia. Già questa immagine apocalittica mi sembra poco consona, ripeto, ad una personalità istituz...

