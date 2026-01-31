Le buone ragioni del Piano Mattei spiegate da Marco Minniti

Il rapporto tra Europa e Africa continua a essere raccontato come una emergenza. Migrazioni, crisi umanitarie, instabilità: tutto è letto con il lessico dell’urgenza e dell’emozione. Ma è proprio questa lettura ad averci impedito per molto tempo di comprendere la realtà. Il Mediterraneo non è una frontiera da presidiare quando scoppia un problema, ma è uno spazio geopolitico da abitare perché vitale per il nostro paese. Ad averlo capito per prima, mentre il resto della politica italiana si divideva tra “immigrazionisti” e “chiusuristi”, è stata Giorgia Meloni. «L’ingegno è vedere possibilità dove gli altri non ne vedono», diceva Enrico Mattei. E non è un caso che il Piano lanciato dal primo governo di centrodestra dopo oltre un decennio di sinistra sia dedicato proprio al grande dirigente, padre dell’Eni. Perché sì, bisogna avere quel po’ di spirito visionario per riuscire a sovvertire la narrativa e immaginare il futuro delle due sponde del Mediterraneo come un luogo, tutto da costru...