Brutte parole

C’è da augurarsi che certi pessimi regali di Natale siano già finiti non tanto nel riciclo virtuoso di qualche tombola ma proprio nell’immondizia. L’attuale classifica di vendite di Amazon rispecchia quelli che sono stati i doni più gettonati e nell’elenco dei libri Best Seller figurano tre titoli blasfemi, non troppo sotto il San Francesco di Aldo Cazzullo e quello di Alessandro Barbero. Si tratta di pubblicazioni dedicate alle bestemmie, spulciando nell’anteprima c’è di che sconcertarsi. I contenuti spaziano dall’enigmistica blasfema all’agenda che offre un insulto quotidiano verso Dio, al vomito verbale contro Maria attraverso giochi di logica. “Ti ho fatto solo un pensiero” è il classico modo di dire, ma che pensiero ho avuto se anziché regalarti qualcosa di allegramente ridicolo, mi sono premurato di offrirti una sfilza di imprecazioni aberranti, trattandolo da passatempo ironico? Se la malizia è nell’occhio di chi guarda, cosa c’è nella mano di chi dona un antistress fatto di bes...