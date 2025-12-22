Brave belve

Non svegliare il can che dorme. E che dire del gatto? Ancora meglio. Il Giappone ha messo in campo una risorsa curiosa per offrire una risposta alle patologie da stress crescenti: programmi televisivi esclusivamente dedicati a gatti che dormono. Il reality show della pennichella di un gatto può andare avanti per moltissime ore. Il boom di ascolti registrati proietta lo slancio delle deduzioni incoraggianti ad altezze vertiginose: l’emergenza del disagio da solitudine urbana e pressioni sociali può essere curata con le fusa, e poi la società invecchia rapidamente, dunque la compagnia degli animali domestici sarà un posto caldo nell’era dell’inverno demografico. Dopo tante lezioncine dei guru di “mindfullness”, impariamo la serenità interiore dai felini accoccolati sul divano. E anche un lupo ha di che consolarci: mangia sano e fatti degli amici. È questo il messaggio dello spot natalizio di una catena di supermercati francesi, a cui il web ha risposto con commozione e viralità del conte...