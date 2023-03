Passando davanti a un caseggiato di case popolari a Udine, il leader grillino Giuseppe Conte non ha rinunciato a sottolineare i benefici portati dal superbonus edilizio 110. «Vedete questo palazzo?», ha chiesto ai giornalisti che lo seguivano. «È un alloggio Ater ed è stato ristrutturato con il Superbonus e gli inquilini risparmiano in media 700 euro all'anno sulle bollette».

Il tema è molto caro all'ex presidente del Consiglio perché il superbonus, così come il reddito di cittadinanza, è stato uno dei suoi cavalli di battaglia, non solo durante la passata legislatura, ma anche in campagna elettorale (celebre il video in cui, davanti alla folla, rivendica che è stato solo grazie alle politiche cinquestelle che la gente ha potuto ristrutturare casa «gratuitamente»).

https://www.youtube.com/watch?v=OwiWXhWKPaI

Sull'altro piatto della bilancia

Come è noto, il governo ha frenato l'utilizzo di una misura che, era stato detto, porta i conti dello Stato «fuori controllo». Per dirl...