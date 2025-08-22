Contenuto riservato agli abbonati

Cinema Fortunato

Non prendete sottogamba “Black Bag”

Di Simone Fortunato
22 Agosto 2025
Notevole l’intricata spy story Soderbergh. Un po’ prevedibile “La mia amica Zoe”. “Una pallottola spuntata” da rivedere per prepararsi al remake. “Batman & Robin” anche no. I film della settimana
Fotogramma del film “Black Bag - Doppio gioco” di Steven Soderbrergh con Michael Fassbender e Cate Blanchett

Il testo che segue è tratto dalla puntata settimanale di “Cinema Fortunato”, la newsletter di recensioni cinematografiche riservata agli abbonati di Tempi. Abbonati per riceverla ogni giovedì.
Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante
Black Bag - Doppio gioco ★★★
Di Steven SoderberghDove vederlo: Apple Tv
Tre coppie di spie si ritrovano in mezzo a un enigma di non facile soluzione. Spy story che vira più sul giallo che sul thriller classico, anche perché l’azione è ridotta al minimo mentre l’ottima sceneggiatura venata di arguzie, doppi sensi e falsi indizi è la cosa da seguire maggiormente. Quasi un film hitchcockiano molto ben diretto da Steven Soderbergh che si avvale di due attori elegantissimi e raffinati come Michael Fassbender e la strepitosa Cate Blanchett. È un film non facilissimo perché chiede allo spettatore di stare attento ai mille rivoli di sceneggiatura e alle incoerenze, volute o no, e quindi è un film insolito, come raramente se ne trovano: un ...

Contenuto a pagamento
Per continuare a leggere accedi o abbonati
Abbonamento full
€60 / anno
oppure
Abbonamento digitale
€40 / anno
Abbonati
batman Cinema film premium steven soderbergh

Articoli correlati

Scopri di più →