Non prendete sottogamba “Black Bag”

Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante

Black Bag - Doppio gioco ★★★

Di Steven SoderberghDove vederlo: Apple Tv

Tre coppie di spie si ritrovano in mezzo a un enigma di non facile soluzione. Spy story che vira più sul giallo che sul thriller classico, anche perché l’azione è ridotta al minimo mentre l’ottima sceneggiatura venata di arguzie, doppi sensi e falsi indizi è la cosa da seguire maggiormente. Quasi un film hitchcockiano molto ben diretto da Steven Soderbergh che si avvale di due attori elegantissimi e raffinati come Michael Fassbender e la strepitosa Cate Blanchett. È un film non facilissimo perché chiede allo spettatore di stare attento ai mille rivoli di sceneggiatura e alle incoerenze, volute o no, e quindi è un film insolito, come raramente se ne trovano: un ...