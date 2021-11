Mio caro Malacoda, è notizia di oggi, lunedì 25 ottobre 2021, che un portuale di Trieste, Fabio Tuiach, protagonista delle proteste contro vaccino e green pass, è ammalato di Covid. Lui, un ex pugile, sostiene che non è stato contagiato da uno degli ottomila manifestanti smascherati con cui si è mischiato, tenuto per mano e abbracciato: «L’ho preso a causa del freddo dopo gli ettolitri d’acqua degli idranti della polizia che ci sono arrivati addosso lunedì scorso durante la protesta. Sfido chiunque a non prendere qualcosa con questa temperatura d’ottobre. Lunedì sera, il giorno dello sgombero del porto, mi hanno riempito di botte e sono tornato a casa scosso, questo choc mi ha distrutto le difese immunitarie: ho 110 chili, quel getto avrebbe ucciso una donna». Questa l’auto-diagnosi. E poi il colpo di genio, l’argumentum ab auctoritate, l’appello all’autorità: «Anche Tyson parla come me. Gli ho rubato la maglietta “Credo in Dio, non nel vaccino”». (Mike Tyson, ex campione mon...