La pochezza di Sala, il peggior sindaco di Milano da decenni

Dagospia riprende l’Ansa:

Per Sala, «c'è la volontà di far male a Milano; abbiamo una serie di problemi che hanno anche altre città, ma questa voglia di colpire Milano ha un'origine anche politica che trovo inaccettabile. Milano aveva lo stigma della città più pericolosa d'Italia, per esempio, poi si è visto che è cosi anche per altre realtà».

Tutto il mondo ce l’ha con Sala! I media che parlano di una città solo per milionari, la destra che strilla sulla sicurezza, la sinistra che chiede discontinuità, i pm che massacrano la politica urbanistica del Comune. La questione è: c’è un incredibile complotto contro il primo cittadino del capoluogo lombardo o, come ormai dice gran parte dei cittadini, ambrosiani Sala è il peggior sindaco milanese del Secondo dopoguerra? *** Su Arcipelago Milano Luca Beltrami Gadola scrive:

Una volta, quando c’erano dei veri Partiti Politici che fungevano da cinghia di trasmissione tra i cittadini e la politica, i dirigenti locali (anche nazionali) sapeva...