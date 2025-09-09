Bayrou si dimette in Francia. Ma il responsabile del caos è Macron

François Bayrou è entrato, suo malgrado, nella storia della Francia. Non era mai accaduto dall'inizio della Quinta Repubblica nel 1958 che un premier chiedesse la fiducia al Parlamento e che questa non venisse accordata. L'inquilino di Matignon, dopo l'annuncio in luglio di una manovra lacrime e sangue per far fronte all'enorme deficit dei conti pubblici, aveva deciso di sfidare la sorte - o di «suicidarsi» come scrivono i giornali francesi - e rimettere il suo destino nelle mani dei deputati.

Questi, a larghissima maggioranza, l'hanno sfiduciato: con 364 voti contro, 194 a favore e 25 astenuti, l'Assemblea nazionale si è espressa contro la fiducia e ora toccherà a Emmanuel Macron, che stamattina riceverà le dimissioni di Bayrou, rimettere (di nuovo) insieme i cocci e dare alla Francia un nuovo premier, il quinto in tre anni.

https://twitter.com/afpfr/status/1965071068009263364

La crisi in Francia e la ricetta Bayrou

Davanti a un deficit che si attesta al 5,8 per cento del Pil, un...