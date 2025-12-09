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La preghiera del mattino di Lodovico Festa

Basta con i giudici che fanno (anche) i politici

Di Lodovico Festa
09 Dicembre 2025
Togliatti si rivolta nella tomba, Barbera suona la sveglia nel Pd, separare le carriere farà bene ai magistrati. Rassegna ragionata dal web
Antonio Diella, presidente esecutivo del Comitato a difesa della Costituzione e per il No al referendum sulla riforma della Giustizia
Antonio Diella, presidente esecutivo del Comitato a difesa della Costituzione e per il No al referendum sulla riforma della Giustizia (foto Ansa)

Su Strisciarossa Alfiero Grandi scrive: 

«La legge Nordio contro i magistrati è l’ariete che punta a sfondare le difese e i difensori della Costituzione. Sottovalutarne la portata e il pericolo sarebbe un grave errore politico. Finora la destra è partita in anticipo per la campagna referendaria, puntando a organizzare un vero e proprio plebiscito per il "Sì alla Nordio"; l’opposizione è in ritardo. Bisogna assolutamente recuperare, perché spiegare cosa è in gioco nel referendum richiede tempo e molto lavoro. Giorgia Meloni si è convinta che da quel varco possa passare anche il premierato e, se per riuscirci deve "mollare" alla Lega l’autonomia differenziata, pazienza. L’opposizione politica e la società civile che difendono la Costituzione devono reagire all’altezza della sfida, a fianco dell’Anm».

Il povero Palmiro Togliatti si rivolterà nella tomba vedendo i suoi bisnipotini allo sbando che si dimenticano di difendere la sovranità popolare, così decisiva per i ceti meno abbienti, n...

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