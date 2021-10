Si chiama “Rosso e Blu”, basta un battito di ciglia per innescare la trasformazione da maschio a femmina e viceversa. È uno dei filtri più popolari su TikTok, il più scaricato da millennial e generazione z, o come diavolo si chiamano i ragazzi ridotti dai media ad hashtag, like e challenge. Qui #boysinskirts, foto di adolescenti smaltati e vestiti di paillette, conta 107 milioni di visualizzazioni; la “challenge” più partecipata è “Are you into a femme or masc?”, qui i ragazzi abbracciano “le loro identità fluide”, fingendo di partecipare a una conversazione immaginaria (sic) e trasformandosi in individui più “femminili” o “maschili” in base al “tipo” che più attrae il conversatore immaginario. È il regno in cui spopola Alex Renee, aka @stapleyyourmouthshut, diciottenne genderfluid famoso per le sue “transitions masculine to feminine”, o le clip delle adolescenti scolpite dalla “top surgery”, o da “5 anni di testosterone” e dalle binder, fasce per appiattire il seno. Qui le f...