Se l’attentato a Trump è colpa di Trump

La Casa Bianca ha rilanciato su X alcune dichiarazioni del presidente Donald Trump alla trasmissione 60 Minutes in cui ha raccontato il fallito attentato all'hotel Hilton a Washington durante la Cena dei corrispondenti. Tutti i maggiori media internazionali riportano anche le dichiarazioni del presidente ai giornalisti poche ore dopo l'aggressione:

«È stato molto inaspettato. Questo era un evento dedicato alla libertà di espressione e avrebbe dovuto mettere insieme persone dei due partiti e membri della stampa. E in un certo senso lo ha fatto. [...] Non bisogna lasciare che questi criminali cambino il corso del nostro Paese. [...] Dobbiamo risolvere le nostre differenze: repubblicani, democratici e indipendenti».

Nelle ore immediatamente seguenti il terzo tentativo di ucciderlo, il presidente Trump ha usato toni concilianti, evitando di soffiare sul fuoco. Lo aveva fatto anche dopo l'attentato di Butler, quando era rimasto ferito all'orecchio. «La discordia e la divisione nella nostr...