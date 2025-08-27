Contenuto riservato agli abbonati

Un assist libico al Piano Mattei

Di Leone Grotti
27 Agosto 2025
Il governo di Haftar chiede l’aiuto delle nostre imprese per realizzare la mega “offensiva economica” con cui mira a conquistare la nazione. Rischi e prospettive di un’occasione che fa gola all’Italia e non solo
Stadio Bengasi Libia
Il nuovo stadio di Bengasi fatto costruire dal Governo di stabilità nazionale voluto da Khalifa Haftar (foto Tempi)

Bengasi. Il simbolo di Bengasi è il faro alto 22 metri che svetta nel quartiere di Sidi Khrebish. La sua struttura, posizione e storia raccontano alla perfezione il passato e il presente della seconda città più importante della Libia. E fanno intuire quello che potrebbe essere il futuro del paese. Costruito nel 1922 dall’Italia durante l’epoca coloniale vicino alle rovine della città greca e poi romana di Berenice, il faro si affaccia sul golfo della Sirte, punto di partenza della maggior parte dei migranti verso le coste greche e italiane. Quando Bengasi, dopo la rivoluzione e l’uccisione del dittatore Muammar Gheddafi nel 2011, fu occupata da gruppi di terroristi islamici affiliati all’Isis, molti jihadisti nel 2014 si rifugiarono nel faro e lo utilizzarono sia come avamposto per bersagliare le truppe del feldmaresciallo Khalifa Haftar, generale dell’Esercito nazionale libico e uomo forte della Cirenaica, sia come cimitero per seppellire oltre 200 miliziani. Il faro è anche un simbol...

