La motosega non basta

Sul Sussidiario Nicola Berti scrive: «Starmer è stato obbligato a varare venerdì sera un rimpasto-lampo, lasciando però aperta la successione della Rayner come numero due del partito, finora garante del nocciolo duro della "working class". Il Labour è tornato a Downing Street un anno fa, dopo 14 anni di governi conservatori. I sondaggi, tuttavia, assegnano oggi la posizione di primo partito a Reform, la nuova destra "trumpiana" di Nigel Farage».

Francia, Gran Bretagna, Argentina, Norvegia, Germania, Spagna: tante democrazie sono in sommovimento, non di rado senza chiari sbocchi.

Su Huffington post Marco Lupis scrive: «Shigeru Ishiba ha gettato la spugna. Dopo settimane di pressioni interne, due sonore sconfitte elettorali e il malcontento crescente tra i vertici del partito, il primo ministro giapponese ha annunciato le proprie dimissioni. Lo ha fatto in conferenza stampa a Tokyo, domenica 7 settembre, lasciando un vuoto di potere in un momento di forte instabilità politica ed ec...