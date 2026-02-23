Newsletter
Contenuto riservato agli abbonati

Casca il mondo

Applausi meritati

Di Annalisa Teggi
23 Febbraio 2026
La caduta del “dio” del pattinaggio Malinin e le delusioni da gestire. Il trionfo di Meyers-Taylor, oro a 41 anni nel bob, mamma di due bambini disabili
Elana Meyers-Taylor, oro al monobob, la donna più “anziana” a trionfare in una disciplina individuale nella storia dei Giochi invernali, Cortina d’Ampezzo, 16 febbraio 2026 (foto Ansa)
A 21 anni si porta addosso l’onore e onere di essere “il Dio dei quadrupli”. Lo statunitense Ilia Malinin doveva vincere l’individuale maschile di pattinaggio di figura. È l’unico atleta al mondo in grado di completare un quadruplo axel, alle Olimpiadi di Milano Cortina l’oro gli spettava per un diritto acquisito di eccellenza e aspettative. È caduto due volte, classificandosi ottavo. Ne è seguito il clamore che tocca a chi fallisce “in grande”, non una sbavatura o due, ma proprio un crollo. Sugli spalti, a guardarlo, c’era la ginnasta Simone Biles che tanto avrebbe da dire in merito. Si è moltiplicata la retorica contro la pressione da performance, artefatta tanto quanto quella che ci sorbiamo, di solito e ovunque, sul dare il meglio di sé. Asfissiati dalla logica dei talent show, controbilanciamo con antidoti romantici sul bello di fallire. Ma lo sport è un contesto diverso, da cui in molti casi potremmo imparare che la competitività non è la brutta bestia del mors tua vita mea. Una ...

Contenuto riservato agli abbonati
caregiver disabilità donne fallimento maternità Olimpiadi Milano Cortina premium

