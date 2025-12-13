Se Antonio Conte fosse un ciclista

Uno splendido dominatore di gare a tappe, che va irrimediabilmente in crisi nelle classiche. Questo è l'Antonio Conte versione ciclista. Un fenomeno quando si deve vincere un campionato e uno qualunque quando si va in Europa. Una storia che si sta ripetendo a Napoli, nonostante per la prima volta il tecnico si sia confrontato con una formula della Champions League che avrebbe potuto aiutarlo. Quella fase a campionato che, in otto partite, promuove direttamente agli ottavi oppure manda agli spareggi, in un secondo turno a eliminazione diretta che comprende ben 24 delle 36 partecipanti. Eppure, con la classifica attuale, i campioni di Italia rischiano seriamente di fermarsi al primo step. Il Napoli di Antonio Conte fa fatica in Champions Appena 7 i punti raccolti, uno in più di quelli che inseguono il Napoli, affiancato da Qarabag e Copenhagen al 23° posto. È il frutto delle sconfitte con Manchester City (ipotizzabile), Psv (un clamoroso 2-6 in trasferta) e Benfica (che ha riportato pro...