L’ammuina dello sceriffo De Luca

Alla fine non è stata realpolitik, si è andati molto oltre. Alla fine, in Campania, ne sono usciti tutti con gli occhi pesti: Vincenzo De Luca, Elly Schlein, Sandro Ruotolo, il commissario Antonio Misiani e ciò che resta del Pd. Ciascuno ha fatto esattamente il contrario di quanto promesso e minacciato. Solo il M5s, che qui gode di uno zoccolo duro, incassa la candidatura alla presidenza della Regione di Roberto Fico, già numero 1 della Camera dei deputati. Occhi pesti, dunque, ma guance mai arrossate a sinistra, come se fosse tutto normale. Eppure.

«Tutti quelli che stanno a poppa vanno a prua e tutti quelli che stanno a prua vanno a poppa». La leggenda dell’ammiraglio borbonico, che voleva impressionare con un trucco la marina inglese, sembra tagliata per la situazione politico-elettorale campana. Probabilmente non solo per questa. “Facìte ammuina”, fate baccano, così il nemico si spaventa e può darsi che si ritiri. Può darsi. A quanto pare in Campania il nemico vero, cioè il centrod...