L’ambientalismo ideologico è alle corde, cercasi ambientalismo realista

Sul Sussidiario Mattia Adani scrive:

I produttori europei di automobili non sono in grado di offrire auto elettriche a prezzi competitivi e sostenibili per i consumatori europei, soprattutto quelli meno fortunati. L’Europa non è riuscita a dotarsi di un produttore significativo di batterie elettriche per veicoli e, anche se ci riuscisse, rimarrebbe comunque dipendente dalla Cina per la raffinazione del litio. E questo non perché l’industria chimica europea non abbia le competenze o le capacità tecniche per farlo, ma perché le politiche europee sulla chimica rendono praticamente ed economicamente impossibile raffinare il litio nel nostro continente (oltre a rischiare di compromettere gran parte della chimica di base europea). L’infrastruttura di ricarica elettrica non ha, né avrà nel prossimo futuro, la capillarità necessaria per sostenere una massiccia elettrificazione della mobilità. Infine, l’Europa non dispone di un eccesso di energia elettrica rinnovabile, con il risultato che com...