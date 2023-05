Solo tre mesi fa Joe Biden disse che l'Ucraina «non ha bisogno degli F-16», ma ora dopo la caduta di Bakhmut in mani russe sembra aver cambiato idea. Il G7 ha dato il via libera alla fornitura degli aerei a Kiev ma è improbabile che cambieranno in modo sostanziale la guerra, così come non l'hanno fatto, nonostante le speranze e l'enfasi dei media, i Patriot, i droni, i tank e i missili a medio-lungo raggio.

L'addestramento per gli F-16 richiede «anni»

Gli F-16 sono un'arma importante e ce ne sono circa 2.200 in servizio in tutto il mondo. Volodymyr Zelensky ne ha chiesti 200. Potrebbero arrivarne molti meno, ma comunque un numero sufficiente a costituire una forza letale che darà filo da torcere alla Russia.

I problemi però non mancano e giustificano l'iniziale riluttanza del presidente degli Stati Uniti. Peter Layton, ex ufficiale della Royal Australian Air Force, ha dichiarato alla Cnn che bastano tre mesi per insegnare a un pilota ucraino a far volare un F-16. Ma la tempist...