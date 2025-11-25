Alleanza tra generazioni
Sabato 29 novembre 2025, si terrà l'incontro "Alleanza tra generazioni: cosa significa per le comunità ecclesiali?"
Sabato 29 novembre 2025, alle ore 10:30, presso l’Auditorium CMC – Largo Corsia dei Servi, 4, si terrà l’incontro “Alleanza tra generazioni: cosa significa per le comunità ecclesiali?”.
Intervengono:
Maria Malaerida, Azione cattolica
Dolores Librale, Movimento dei Focolari
Laura Boccenti, Alleanza Cattolica
Tommaso Agasisti, Comunione e Liberazione
Mons. Luca Bressan, Vicario Episcopale Diocesi Milano
coordina Peppino Zola, NONNI 2.0
0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!