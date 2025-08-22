L’alleanza tra sinistra e islam minaccia l’Occidente

Su Euronews Zara Riffler scrive: «Benjamin Idriz, imam della comunità islamica di Penzberg (Baviera), controbatte a quanto detto da[lla femminista musulmana e avvocato Seyran] Ateş: "Non sono d'accordo con l'insinuazione che 'l'Islam' o 'i musulmani' vogliano minacciare l'Europa. Chiunque usi il termine 'islamizzazione' sta fomentando l'islamofobia", sottolinea. "Considero pericolose e semplicemente irresponsabili le dichiarazioni della signora Seyran Ateş, secondo cui i giovani siriani verrebbero 'presumibilmente' mandati qui per islamizzare l'Europa", dice Idriz a Euronews».

Queste parole dell'imam di Penzberg vanno comparate con quelle che sul Sussidiario riporta Niccolò Magnani: «Se nei prossimi anni i governi occidentali non reagiranno con forza e atti concreti, spiega il presidente della Conferenza degli imam francesi Hassen Chalghoumi, si rischia di fare la stessa fine di Belgio e della stessa Parigi "multiculturale": "L’Islam politico e i fratelli musulmani vogliono sottomette...