La preghiera del mattino

L’alleanza tra sinistra e islam minaccia l’Occidente

Di Lodovico Festa
22 Agosto 2025
L'allarme dei musulmani moderati sulla volontà dell'islam politico di conquistare l'Europa, i rapporti tra sinistra ed estremisti in Francia, Regno Unito e Usa. Rassegna ragionata dal web
Preghiera del venerdì nella Grande moschea di Parigi, in Francia
Preghiera del venerdì nella Grande moschea di Parigi, in Francia (foto Ansa)

Su Euronews Zara Riffler scrive: «Benjamin Idriz, imam della comunità islamica di Penzberg (Baviera), controbatte a quanto detto da[lla femminista musulmana e avvocato Seyran] Ateş: "Non sono d'accordo con l'insinuazione che 'l'Islam' o 'i musulmani' vogliano minacciare l'Europa. Chiunque usi il termine 'islamizzazione' sta fomentando l'islamofobia", sottolinea. "Considero pericolose e semplicemente irresponsabili le dichiarazioni della signora Seyran Ateş, secondo cui i giovani siriani verrebbero 'presumibilmente' mandati qui per islamizzare l'Europa", dice Idriz a Euronews».
Queste parole dell'imam di Penzberg vanno comparate con quelle che sul Sussidiario riporta Niccolò Magnani: «Se nei prossimi anni i governi occidentali non reagiranno con forza e atti concreti, spiega il presidente della Conferenza degli imam francesi Hassen Chalghoumi, si rischia di fare la stessa fine di Belgio e della stessa Parigi "multiculturale": "L’Islam politico e i fratelli musulmani vogliono sottomette...

