Ieri mattina ho acceso il televisore e mi sono trovato davanti al presidente Sergio Mattarella, con mascherina d’ordinanza, che ascoltava una prolusione di Giovannino Malagò, numero 1 del Coni. Mi è parso un déjà vu, un gioco di specchi. E invece no. Dopo aver ricevuto sportivi di ogni tipo al Quirinale per tutta l’estate, da Giorgione Chiellini and friends a Bebe Vio, il presidente non ha ancora finito le udienze con gli italiani che più si sono fatti rispettare around the world. Nel caso odierno (per me che scrivo) stava lì con i campioni d’Europa, femmine e maschi, della pallavolo.

Belin, che estate. Abbiamo vinto di tutto, dall’Europeo di calcio alle gare più significative dell’atletica olimpica, dal tennis agli sport paralimpici, dal volley al ciclismo. E Mattarella che invitava tutti, prendeva magliette, bandiere, racchette e distribuiva targhe e medaglie.

Per un momento ho pensato che si sia rotto i maroni di questo via vai. Poi ho riflettuto sulla fauna con cui, per i...