A lanciare per primo l’allarme è stato David Davis, uno dei big del partito Conservatore, alla Camera dei Comuni: il governo spia i cittadini britannici. Non si tratta della solita polemica sulla diffusione delle telecamere a circuito chiuso o sulla pervasività dell’era digitale. Si tratta di qualcosa di più profondo e, per certi versi, inquietante.

Chi critica le politiche del governo viene segnalato

Secondo l’ex ministro per la Brexit di Theresa May, alcuni dipartimenti ministeriali avrebbero istituito degli organi al loro interno per monitorare il comportamento sui social di alcune personalità pubbliche e riferire al governo la loro devianza rispetto alle politiche intraprese dall’esecutivo, come il lockdown durante la pandemia di Covid-19.

Davis ha chiamato in causa il Cabinet Office, l’ufficio di diretta collaborazione del Consiglio dei ministri, che, tramite la sua Rapid Response Unit (RRU), avrebbe segnalato il giornalista del Mail on Sunday Peter Hitchens per avere perse...