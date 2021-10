Al Teatro Rosetum di Milano il 28 settembre si è svolto l’incontro “Afghanistan. La tomba delle nostre illusioni”, con giornalista e inviato della Stampa Domenico Quirico e lo scrittore afghano fuggito dai talebani e rifugiato in Italia, Alì Ehsani.

Organizzato dal mensile Tempi in collaborazione con Esserci, Rosetum, Fondazione De Gasperi, Alla ricerca del volto umano, e realizzato con il contributo del Fondo Più Tempi, l’incontro ha ripreso il titolo di copertina del mensile Tempi (qui per abbonarsi), dove era già stata raccontata la vicenda di Ehsani, che all’età di 8 anni perse i genitori – uccisi dai talebani – e poi dovette fuggire dal paese assieme al fratello.

Dopo un lungo e drammatico viaggio, in cui il fratello di Alì ha perso la vita, Ehsani è giunto in Italia. Qui ha riscoperto la fede cristiana dei genitori che in Afghanistan doveva essere tenuta nascosta per paura delle persecuzioni.

