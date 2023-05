Ilaria Lumera ha fatto scuola, anzi accampamento: accanto alla tenda piantata davanti al Politecnico dalla 22enne studentessa di Ingegneria per protestare contro il caro affitti a Milano ora si contano tante altre tende, studenti e soprattutto giornalisti in processione per dar loro voce in attesa del “summit” tra Comune e rettori convocato giovedì 11 maggio. «Milano è una città per ricchi e anziani», denuncia la rettrice Donatella Sciuto che si è schierata con la ragazza raggiunta anche da una lunga carovana di politici, dal sindaco Beppe Sala all’assessore alla Casa Pierfrancesco Maran, dal dem Pierfrancesco Majorino alla segretaria del Pd Elly Schlein, dall’assessore alla Casa della Regione Paolo Franco fino al volto “giovane” del Pd Paolo Romano, che ha preso parte alla protesta anche lui armato di sacco a pelo.

