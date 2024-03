Su Open Alessandro D’Amato scrive: «Nei giorni scorsi il ministro degli Interni Matteo Piantedosi ha nominato una commissione per valutare il commissariamento del comune di Bari. Il sindaco Antonio Decaro ha contestato la decisione del Viminale. E ha rivendicato il suo impegno Antimafia. Durante la manifestazione di solidarietà del Partito democratico pugliese il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha raccontato l’aneddoto di una visita a una sorella del boss Antonio Capriati all’epoca in cui Decaro era assessore. Decaro aveva ricevuto minacce per la decisione di chiudere al traffico Bari Vecchia. E così, ha raccontato il governatore, lui e l’attuale primo cittadino di Bari sono andati a fare visita a una sorella del boss Capriati per "affidare" l’assessore, cioè per proteggere la sua sicurezza. Una circostanza smentita da Decaro. Ma oggi Il Giornale e La Verità pubblicano uno scatto che lo ritrae proprio con la sorella di Capriati».

Credo che nessuno possa considerare ...