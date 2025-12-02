Che cosa hai letto se l’hai letto su Tempi

Difficile aggiungere qualcosa che non sia già stato scritto, in questo trentesimo anniversario di Tempi. Un aspetto ci sarebbe, il problema è che sembrerà forse un po’ “laterale”. Del resto questo giornale ci campa sul prendere le cose di sguincio, quindi bene così. Un aspetto abbastanza peculiare di questo giornale è che spesso la gente, parlando di quel che legge su Tempi, dice, appunto: «L’ho letto su Tempi». Succede per gli argomenti più disparati e per gli articoli più diversi, opinioni e commenti compresi. Non dice, la gente, «ho letto il pezzo di quel tale giornalista». Dice proprio «l’ho letto su Tempi», e basta. Non è quello che succede di solito per gli altri giornali. Succede anche agli altri, ovvio, ma non abitualmente. A Tempi invece succede spesso, così pare a me, ed è un fatto positivo. Un buon motivo per brindare a questi trent’anni. Prendetela con tutte le molle che volete questa cosa. Chiaro che ci sono anche qui le firme preferite dai lettori, quelle proprio in...