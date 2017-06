Charlie Gard. Il tragico errore di una scienza che si crede onnipotente

È prevista per oggi la morte in ospedale – contro il volere dei suoi genitori – di Charlie Gard, il bambino inglese di 10 mesi affetto da una rarissima patologia genetica. Lo hanno annunciato ieri in un video il padre Chris Gard e la madre Connie Yates, che fino all’ultimo hanno cercato di ottenere per via giudiziaria il permesso di portarlo negli Stati Uniti per tentare una cura sperimentale.

IL CASO. Il piccolo Charlie è nato il 4 agosto e già a settembre gli è stata diagnosticata una rarissima malattia ereditaria (Mdds) di cui fino ad oggi si conoscono solo 16 casi. La patologia ha danneggiato il cervello, i muscoli e la capacità di respirare in modo autonomo del bambino, che soffre anche di sordità congenita e disordini epilettici. A causa del progressivo indebolimento dei muscoli, Charlie non è in grado di muoversi, mangiare e respirare in modo autonomo. Non intravvedendo possibilità di miglioramento, i medici del Great Ormond Street Hospital for Children (Gosh) hanno proposto di staccare il respiratore e lasciarlo morire previa somministrazione di adeguate cure palliative.

LA BATTAGLIA LEGALE. I genitori, opponendosi alla decisione dei medici, si sono rivolti ai giudici dell’Alta Corte per chiedere il permesso di portare Charlie a proprie spese negli Stati Uniti per tentare una cura sperimentale. Grazie a una campagna online, in pochi mesi hanno raccolto a questo scopo 1,4 milioni di dollari. L’Alta corte, al pari della Corte d’appello e della Corte suprema, ha respinto la richiesta dei genitori dando ragione ai medici e ordinando di staccare la spina al bambino.

CURA SPERIMENTALE. La decisione dei giudici riguardo alla cura sperimentale americana non è campata in aria. Il trattamento, infatti, è ancora a uno stadio embrionale, è stato testato a malapena sui topi e mai sugli esseri umani. Non si sa quali effetti potrebbe avere sul bambino e secondo gli stessi medici americani che dovrebbero somministrare la cura è «altamente improbabile che si verifichino miglioramenti» a causa della mutazione di Mdds da cui Charlie è affetto (Rrm2b). Sicuramente in Italia una simile terapia, in questo stadio di avanzamento, non avrebbe i criteri legali per essere inserita tra le cure compassionevoli.

«MEDICI SENZA CUORE». Anche l’ultimo ricorso alla Corte europea dei diritti umani non ha dato esiti positivi e il 27 giugno Chris Gard e Connie Yates hanno dovuto arrendersi alla volontà di giudici e medici. Subito dopo la sentenza, l’ospedale dove è ricoverato Charlie ha dichiarato di non avere «nessuna fretta» di staccare la spina e che le procedure sarebbero state discusse con calma insieme ai genitori. Ieri però la coppia ha annunciato che la morte del figlio è prevista per oggi e che i medici, definiti «senza cuore», non hanno neanche permesso che Charlie fosse riportato a casa, nella sua culla, per morire. Dovrà restare in ospedale. Inoltre, i genitori hanno chiesto ai dottori di aspettare il fine settimana, perché amici e parenti potessero dare l’ultimo saluto al bambino, ma non hanno ottenuto neanche questo.

PERCHÉ UCCIDERLO? In una vicenda così delicata e complessa, c’è un dato che risulta incomprensibile: anche se Charlie non può essere portato negli Stati Uniti per tentare una cura sperimentale, perché deve essere ucciso attraverso la rimozione del respiratore? I genitori, infatti, fin dal primo giorno insistono nel dire che il bambino non soffre («se fosse così saremmo i primi a lasciarlo andare»). E che Charlie possa continuare a vivere è dimostrato proprio dal fatto che, da aprile a oggi, cioè da quando è iniziata la causa giudiziaria, il suo stato di salute non è peggiorato.

«NESSUNO SA SE SOFFRE». A questa narrazione i medici non oppongono una tesi chiara. La decisione di staccare la spina è stata presa «nel migliore interesse del bambino», dicono, ma non è facile comprendere come la vita possa non essere nell’interesse di Charlie. Anche l’argomento secondo cui la «qualità della vita» del piccolo sarebbe «incredibilmente bassa» non è cogente e non giustifica la decisione di porre termine in modo deliberato a quella vita. Infine, ed è il nodo cruciale, secondo gli stessi medici «non è possibile sapere se Charlie provi dolore o meno. Nessuno può esserne certo». Dunque, non si può dire stabilire se c’è o no accanimento terapeutico.

I LIMITI DELLA SCIENZA. Se la malattia di Charlie è tuttora sconosciuta e nessuno può affermare con certezza se il piccolo provi o meno dolore, non possiamo evitare di porre una domanda: quale medico e quale giudice può arrogarsi il diritto di porre fine alla vita di un bambino sulla base di qualcosa che non sa? Poiché ammettono di essere nel dubbio, i dottori dovrebbero assisterlo fino alla fine e fare un passo indietro davanti a una vita che, per quanto fragile e sofferente, c’è. Charlie forse non può guarire, ma non per questo deve essere ucciso da una scienza che si crede onnipotente.

