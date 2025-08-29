Preparatevi al pugno nello stomaco di “Warfare”

Il testo che segue è tratto dalla puntata settimanale di “Cinema Fortunato”, la newsletter di recensioni cinematografiche riservata agli abbonati di Tempi. Abbonati per riceverla ogni giovedì.

Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante

Warfare - Tempo di guerra ★★★

Di Alex Garland, Ray MendozaDove vederlo: al cinema

Pugno nello stomaco notevole, in un certo senso tappa successiva al già buon Civil War con cui condivide ritmo adrenalinico e stile documentaristico. Grande realismo e crudezze diffuse: nella seconda parte si chiudono gli occhi spesso davanti a certe scene. Diretto da Alex Garland con la supervisione dell’ex Navy Seal Ray Mendoza, è un film immersivo che trasporta lo spettatore direttamente nel cuore del conflitto iracheno. Basato sulle testimonianze reali di ex Navy Seal le cui indicazioni si vedono sui titoli di coda, è diviso in due parti ben distinte: a una prima parte che vede un manipolo di soldati americani presidiare una casa e in cui la tensi...