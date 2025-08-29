Contenuto riservato agli abbonati

Cinema Fortunato

Preparatevi al pugno nello stomaco di “Warfare”

Di Simone Fortunato
29 Agosto 2025
Realismo e crudezza notevoli nel nuovo film di Garland sul conflitto in Iraq. Altri titoli sulla guerra? “La grande illusione” il migliore di sempre, “Quell’ultimo ponte” parata di star, “Windtalkers” un disastro
Fotogramma del film “Warfare” di Alex Garland e Ray Mendoza

Il testo che segue è tratto dalla puntata settimanale di “Cinema Fortunato”, la newsletter di recensioni cinematografiche riservata agli abbonati di Tempi. Abbonati per riceverla ogni giovedì.
Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante
Warfare - Tempo di guerra ★★★
Di Alex Garland, Ray MendozaDove vederlo: al cinema
Pugno nello stomaco notevole, in un certo senso tappa successiva al già buon Civil War con cui condivide ritmo adrenalinico e stile documentaristico. Grande realismo e crudezze diffuse: nella seconda parte si chiudono gli occhi spesso davanti a certe scene. Diretto da Alex Garland con la supervisione dell’ex Navy Seal Ray Mendoza, è un film immersivo che trasporta lo spettatore direttamente nel cuore del conflitto iracheno. Basato sulle testimonianze reali di ex Navy Seal le cui indicazioni si vedono sui titoli di coda, è diviso in due parti ben distinte: a una prima parte che vede un manipolo di soldati americani presidiare una casa e in cui la tensi...

Contenuto a pagamento
Per continuare a leggere accedi o abbonati
Abbonamento full
€60 / anno
oppure
Abbonamento digitale
€40 / anno
Abbonati

Cinema film guerra nicolas cage premium seconda guerra mondiale

Articoli correlati

Scopri di più →