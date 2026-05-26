Il Volto nascosto nell’Antico Testamento

Il poliedrico Alfredo Tradigo (giornalista, grafico, scrittore, poeta) dà il meglio di sé quando si dedica ai volumi di arte sacra illustrati, perfette combinazioni di splendide immagini e commenti che sono chiavi di lettura quanto mai pertinenti. Il suo Icone e Santi d’Oriente (Mondadori-Electa, 2004) vendette 30 mila copie in Italia e fu tradotto in cinque lingue. Dopo altre imprese ora torna sugli scaffali con un sontuoso volume di 400 pagine, La Bibbia svelata. L’arte illumina le Scritture, calcato sull’impostazione delle “Bibliae pauperum” medievali. L’autore ci spiega il senso dell’operazione. Questo libro, si dice nell’introduzione, rinnova la tradizione delle Bibliae pauperum. Cosa sono e come sono sorte le Bibliae pauperum? Si tratta di veri e propri manuali illustrati ad uso degli artisti (e anche dei predicatori) con semplici disegni in cui vengono messi a confronto episodi dell’Antico e del Nuovo Testamento. Le immagini sono accompagnate da brevi testi tratti dalla letterat...