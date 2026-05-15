L’oro del Venezuela non è il petrolio, ma la Chiesa

Il portale venezuelano La Patilla scrive:

«La produzione di petrolio del Venezuela è cresciuta ad aprile per il terzo mese consecutivo, con un aumento del 3,7% rispetto a marzo. [...] Ad aprile, il paese sudamericano ha prodotto in media 1.136.000 barili al giorno (bpd), rispetto ai 1.095.000 bpd di marzo. Finora quest'anno, la produzione in Venezuela, che vanta le maggiori riserve petrolifere accertate al mondo, è aumentata del 22,9%, a partire dai 924.000 barili al giorno (bpd) a gennaio, quando gli Stati Uniti hanno catturato Nicolás Maduro a Caracas. Il Parlamento controllato dai chavisti ha approvato una riforma della legge sugli idrocarburi, promossa dalla presidente ad interim Delcy Rodríguez, per incentivare gli investimenti stranieri. Gli analisti hanno interpretato questo provvedimento come lo smantellamento dell'eredità di Hugo Chávez».

Francesco Citterich nota su Vatican News:

«La ripresa economica del Venezuela continua a mostrare segnali fragili e insufficienti a inver...