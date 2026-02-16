Confondi loro le idee col “diritto internazionale”

Mio caro Malacoda, qualche appunto sul “diritto internazionale”. Così, per seminare un po’ di confusione. Iniziamo con le domande. Chi ne è titolare? Chi esercita la forza che ne applica le sentenze? Un esempio. Report Onu sul Venezuela. Settembre 2020: sono state commesse violazioni sistematiche dei diritti umani, e i responsabili diretti sono alti rappresentanti dell’attuale governo. Luglio 2023: 493 denunce di tortura, l’inchiesta sulla morte di 101 ragazzi finita nel nulla. Settembre 2024: una delle «crisi dei diritti umani più gravi della storia recente», «le violazioni si sono intensificate, raggiungendo livelli di violenza senza precedenti», decine di morti dopo le proteste per l’annuncio della vittoria di Nicolás Maduro in elezioni che non riconosciute valide dagli organismi internazionali. Il tutto mentre un rappresentante di Caracas ha un seggio nel consiglio dei Diritti umani dell’Onu, avendo trovato i voti necessari per conquistarlo nell’ottobre 2019. Il diritto internazion...