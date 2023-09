Il testo che segue è tratto dalla puntata settimanale di “Cinema Fortunato”, la newsletter di recensioni cinematografiche riservata agli abbonati di Tempi. Abbonati per riceverla ogni giovedì.

Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante

Quando ★

Di Walter Veltroni

Dove vederlo: Sky, Prime Video

Quando finirà ’sta cosa terribile? Walter Veltroni, che pure come regista aveva diretto il bel documentario I bambini sanno, riesce a fare peggio del già terribile C’è tempo. Qui adatta un suo romanzo che parte da un’idea che sembra originale ma invece no: è la stessa storia di Goodbye, Lenin!, solo che qui non c’è Lenin ma Enrico Berlinguer che viene evocato e però non si vede mai. E, soprattutto, nel film tedesco si rideva e qui l’atmosfera è mesta e bigia quanto l’interpretazione di Neri Marcorè che si risveglia dopo 31 anni in un mondo che è cambiato. Lui, che aveva avuto un mezzo colpo durante il funerale di Berlinguer (i flashback sono orrendi), ris...