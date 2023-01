Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ci raggiunge nella redazione di Tempi dopo una giornata impegnativa in cui ha visitato due scuole: una statale, l’Istituto comprensivo Paolo e Larissa Pini a Milano, e una paritaria, l’Istituto Opere sociali Don Bosco dei salesiani a Sesto San Giovanni. «Due bellissime esperienze», ci dice. Ci soffermiamo a chiedergli un giudizio soprattutto su quest’ultima, che conosciamo e stimiamo per esperienza diretta. «È un modello», spiega Valditara. «È un esempio di quella “personalizzazione della formazione” di cui ho parlato spesso in questi mesi. I salesiani hanno creato un collegamento stretto con le imprese del territorio e sono capaci di far emergere il talento dei loro studenti. Come ho potuto appurare in queste due visite, tutto funziona meglio se si crea un’alleanza di intenti tra famiglie, studenti, docenti, parti sociali». Ecco in poche righe la descrizione della scuola che Valditara ha in mente e che ha cercato di ...