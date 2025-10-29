L’accordo sulle terre rare, precursore di quello su fentanyl, soia, TikTok e livello dei reciproci dazi fra Usa e Cina che si profila per domani (data dell’incontro previsto fra Donald Trump e Xi Jinping a Seul), va ben al di là delle intese economiche e dei contenuti specifici. Si tratta, per quanto riguarda gli Stati Uniti, di una diversione tattica rispetto alle iniziative dei primi mesi della seconda presidenza Trump, all’interno di una stessa visione strategica.

Dividere Cina e Russia

Nel corso della campagna elettorale del 2024 l’attuale presidente americano disse più volte che, se eletto, avrebbe messo fine alla guerra fra Russia e Ucraina nel giro di 24 ore. La promessa era evidentemente temeraria, ma forniva un’indicazione molto forte su quella che sarebbe stata la politica estera "neo-kissingeriana" della nuova amministrazione: mettere un cuneo nell’alleanza fra Russia e Cina (meglio: «amicizia senza limiti», formula ufficiale diffusa il 4 febbraio 2022 a pochi giorni dall’as...