La notte del 5 dicembre a Washington, negli Stati Uniti, un uomo ancora non identificato ha danneggiato con una mazza la statua della Madonna situata all’esterno della Basilica del santuario nazionale dell’Immacolata concezione. L’uomo è stato ripreso da una telecamera di sorveglianza ed è ora ricercato.

Nell’imminenza della festa dell’Immacolata concezione, l’uomo, dopo aver scavalcato la recinzione esterna della Basilica per entrare nel giardino, ha prima tagliato le mani alla statua della Madonna e poi ne ha sfigurato il volto, portando via con sé le mani amputate. È stata danneggiata anche la corona.

Come riferito dal National Catholic Register, la polizia al momento non ritiene che l’incidente possa essere classificato come «crimine d’odio», anche se le indagini sono ancora in corso. La statua di marmo di Carrara ha un valore di 250 mila dollari. «Siamo molto addolorati dall’incidente e preghiamo per l’autore del crimine», ha dichiarato monsignor Walter Rossi, rettore della Basilica.

Secondo la Conferenza episcopale degli Stati Uniti, da maggio a ottobre si sono verificati negli Usa 100 atti di vandalismo contro siti cattolici. Come riportato dall’Ocse, i crimini d’odio contro i cristiani sono in continuo aumento: nonostante solo 11 paesi su 57 abbiano riportato i dati del fenomeno, nel 2019 si sono verificati 595 incidenti e nel 2020 980, quasi il doppio.