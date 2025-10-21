Una serata per la nascita in cielo di Emilia Vergani

In occasione del 25° anniversario della nascita al cielo di Emilia Vergani, avvenuta improvvisamente il 30 ottobre 2000, la Fondazione Emilia Vergani e gli amici a lei legati hanno organizzato una serata in sua memoria.

L’evento si terrà giovedì 30 ottobre alle ore 21:00 presso il Teatro Agorà, in via A. Colombo, 4, a Carate Brianza, e prevede la celebrazione della Santa Messa, presieduta da Sua Eccellenza Mons. Filippo Santoro, seguita dal concerto dell’Orchestra Enzo Piccinini, diretta dal Maestro Emmanuele Lo Russo, che eseguirà la Serenata per archi “La gioia di un’appartenenza”, opera 22 di Antonin Dvořák.

Emilia, appassionata assistente sociale originaria di Carate Brianza, fondò nel 1996, insieme a un gruppo di amici, l’opera educativa In-Presa, che oggi è cresciuta e accoglie ogni anno più di 500 studenti in due sedi, offrendo percorsi di formazione, inserimento nel mondo del lavoro e percorsi dedicati ai più fragili. Per lei, l’educazione era fondamentale per permettere ai giovani che incontrava di fare un’esperienza di bene, di amore e di bellezza. Lei stessa diceva: “Quei ragazzi di In-Presa meritano di più. C’è da fargli provare di più della bellezza della vita”.

Questo cammino permetteva di costruire la persona e, di conseguenza, un nuovo tessuto sociale in grado di guardare con fiducia e speranza al futuro. Il suo insegnamento e il suo instancabile desiderio di amare i giovani con cui si imbatteva sono ancora oggi un punto di riferimento per gli adulti, gli amici, i genitori e gli insegnanti che ogni giorno rispondono con l’educazione alla fragilità dei giovani. Ricordare la sua presenza, che agisce ancora misteriosamente tra noi, nasce dal desiderio che lei “interceda per noi che, ancora in cammino, partecipiamo della sua purezza e della sua gioia”, come scrisse Luigi Giussani pochi giorni dopo la sua scomparsa.