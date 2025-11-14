Newsletter
Cinema Fortunato

Una “House of Dynamite” dovrebbe essere un po’ più esplosiva

Di Simone Fortunato
14 Novembre 2025
Kathryn Bigelow torna con una storia che disinnesca da sé la tensione. Da riscoprire il drammone “L’amore che non muore” e il folgorante esordio di Malick “Badlands”. “Argylle” perdibile. I film (in streaming) della settimana
Fotogramma del film “A House of Dynamite” di Kathryn Bigelow

Il testo che segue è tratto dalla puntata settimanale di “Cinema Fortunato”, la newsletter di recensioni cinematografiche riservata agli abbonati di Tempi. Abbonati per riceverla ogni giovedì. Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante A House of Dynamite ★★ Di Kathryn BigelowDove vederlo: Netflix Diversi anni dopo Detroit, Kathryn Bigelow torna al cinema con un thriller politico che ripercorre diciotto minuti cruciali nella storia americana: il tempo che intercorre tra il rilevamento di un missile balistico intercontinentale di origine ignota lanciato verso gli Stati Uniti e l’inevitabile decisione del presidente. La struttura narrativa è risaputa e smorza la tensione in cui la regista di Strange Days è regina assoluta: lo stesso arco temporale viene raccontato tre volte, dalla prospettiva della Situation Room della Casa Bianca (con Rebecca Ferguson), da quella dello Strategic Command militare (Anthony Ramos), e infin...

Cinema film netflix premium

