Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante

Vangelo secondo Maria ★

Di Paolo Zucca

Dove vederlo: al cinema

Versione iperfemminista dal romanzo omonimo di Barbara Alberti. Paolo Zucca guarda a Pasolini e ambienta il suo Vangelo nella sua Sardegna affidando anche a un coro vario di voci sarde il richiamo, forse, a una terra che non c’è più. Peccato che per il resto il film sbandi pericolosamente: non tanto per la scelta degli attori che tutto sommato funzionano, ma per una sceneggiatura che, per attualizzare ad ogni costo, ridicolizza il messaggio evangelico. Trash diffuso: Maria incazzata col mondo e col patriarcato rappresentato da Gioacchino; Giuseppe che fa tipo l’alchimista o il santone, a seconda dei casi, e aiuta la ragazza ad emanciparsi con la sua e...