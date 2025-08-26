Sull’Ucraina serve realismo

Su Linkiesta Christian Rocca scrive: «I grandi si incontrano per risolvere la questione russa ma l’ipocrisia e il narcisismo prendono il sopravvento sulla diplomazia: Putin blandisce Trump sapendo quanto questi sia affascinato dal pugno autoritario, gli europei lo ossequiano per tenerselo buono, e Zelensky lo ringrazia con affettazione. Il grande raggiro ai danni di Trump è in corso, e funziona. Il boccalone di Washington infatti ci casca ogni volta, ma chissà se in questi giorni avrà cominciato a capire che lo stanno prendendo tutti in giro, compresi Benjamin Netanyahu e gli altri che lo candidano al Nobel per la pace soltanto per avere il suo via libera a Gaza e altrove. Intanto, però, la sceneggiata appaga il suo ego smisurato che si nutre di lusinghe, non importa se farlocche, con cui poter turlupinare a sua volta il popolo Maga felice di vedere il suo presidente adulato dai potenti della Terra».

