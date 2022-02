L’invasione russa dell’Ucraina segna la fine dell’epoca della post-storia in Europa e dell’Unione Europea come entità post-storica. L’espansionismo russo costringe l’Unione Europea a fare ciò che si è sempre rifiutata di fare: a pensare la questione dei confini, e quindi a concepirsi come un’entità geopolitica, anziché post-storica e procedurale. La fuga europea dalla storia non data dal crollo dei regimi comunisti dell’Est europeo e dell’Unione Sovietica, era già tale negli anni della Guerra Fredda, quando i paesi dell’Europa occidentale sviluppavano le proprie economie e i propri sistemi di welfare al riparo di un ombrello Nato e di una deterrenza nucleare garantiti in toto dagli Stati Uniti, e rispondenti ai loro imperativi strategici.

Obiettivi russi e americani

Chi in questi giorni accusa Putin e il suo regime di irrazionalità e di visioni deliranti mostra grande mancanza di lucidità. Che le sanguinose mosse attraverso cui Putin cerca di assicurarsi gli obiettivi tattici che...