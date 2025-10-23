Se vuole la regione di Donetsk, Putin dovrà pagarla a caro prezzo

Un corpo disteso sul selciato, senza vita. L'immagine catturata da un drone ucraino - che mostra un civile ucciso nel centro di Pokrovsk in seguito a un'incursione russa - ha fatto il giro del mondo. Non solo perché ricorda al mondo la crudeltà della guerra che da oltre tre anni devasta l'Ucraina, ma anche perché certifica che per la città della regione di Donetsk potrebbe essere davvero giunta la parola fine, dopo oltre un anno di resistenza strenua e a tratti impensabile all'avanzata russa.

Se la "Fortezza Pokrovsk" alla fine cadrà, si tratterà della conquista più importante per la Russia in territorio ucraino dalla caduta di Avdiivka nel febbraio dell'anno scorso. Il lungo intervallo di tempo tra la conclusione delle due battaglie confermerebbe inoltre perché Vladimir Putin ha chiesto per acconsentire al cessate il fuoco e al congelamento del conflitto che l'Ucraina si ritiri dal Donbass.

La Russia colpisce un asilo a Kharkiv

Mentre procedono tra rapide accelerate e brusche frenate ...