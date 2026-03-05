Tutti gli angeli che “il Maradona delle carceri” ha incontrato all’inferno

Alla storia di Fabrizio Maiello Tempi ha dedicato la copertina del numero di luglio 2025. L’idea era nata dall’ascolto del podcast Il Maradona delle carceri, in cui il giornalista Marco Cattaneo raccontava – aiutato dalla viva voce del protagonista e dalle testimonianze di tantissime persone – la vita di questa ex promessa del calcio che dopo un grave infortunio inizia a drogarsi e diventa criminale, latitante, internato in manicomio e infine rinasce grazie all’incontro con persone che gli vogliono bene e a cui lui impara a voler bene. Da quel podcast, ma soprattutto dall’amicizia nata tra Cattaneo e Maiello, è nato Rapirò Gianfranco Zola (DeAgostini), in libreria dal 5 marzo.

Il riferimento del titolo è al tentativo che Maiello fa, insieme a tre complici, di sequestrare il famoso calciatore per chiedere un riscatto a Callisto Tanzi, allora proprietario del Parma, squadra in cui giocava Zola. Sarà proprio lo sguardo di quest’ultimo a Maiello, pochi istanti prima che il tentativo di r...