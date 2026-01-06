L’ipocrisia di chi piange la morte del diritto internazionale dopo la cattura di Maduro

Il blitz militare degli Stati Uniti in Venezuela, che nella notte del 3 gennaio hanno bombardato la capitale, Caracas, e catturato il presidente-dittatore Nicolás Maduro insieme alla moglie Cilia Flores, fa discutere – oltre che sulle reali motivazioni che hanno spinto l’amministrazione Trump a intervenire – sullo stato di salute del diritto internazionale. Può un paese intervenire militarmente e interferire nella politica interna di un altro paese senza conseguenze, si chiedono un po’ idealisticamente diversi commentatori che forse non riescono a nascondere del tutto la loro simpatia per il leader chavista che ha affamato la popolazione venezuelana e che faceva affari con Russia, Cina e Iran? La foglia di fico del diritto internazionale «Questo discorso del diritto internazionale mi sembra alquanto ipocrita, francamente», dice a Tempi Giovanni Orsina, politologo e ordinario di Storia contemporanea alla Luiss Guido Carli di Roma. «Per anni ci siamo nascosti dietro a questa foglia di fi...