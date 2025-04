Trump ha un piano B sull’Ucraina?

L'attentato terroristico di Sumy non è soltanto uno dei crimini di guerra più odiosi commessi dalla Russia dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina. La scelta di devastare con due missili balistici carichi di bombe a grappolo un centro abitato in pieno giorno, peraltro durante una festività cruciale come la Domenica delle Palme, è un segnale che il Cremlino recapita direttamente a Donald Trump, uno schiaffo ai tentativi del presidente americano di costruire una tregua in Ucraina e un modo di saggiare il terreno: fino a dove il tycoon è intenzionato a spingersi per convincere Mosca a deporre le armi?

La voracità di Putin in Ucraina

Come riportato nei giorni scorsi dall'agenzia Reuters, l'inviato speciale degli Stati Uniti, Steve Witkoff, prima dell'incontro con Vladimir Putin a Mosca, avrebbe riferito a Trump che il modo più veloce per ottenere un vero cessate il fuoco è cedere al Cremlino le quattro regioni ucraine annesse illegalmente dalla Russia: Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhz...