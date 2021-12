Tratto da Incontri Esistenziali

Carissimi, in questi anni gli Incontri Esistenziali non hanno mai smesso di cercare e di proporre alcune esperienze capaci di provocazione, di farci imparare qualcosa dell’umano, della vita e del suo significato. È un tentativo vero anche per gli auguri natalizi che ci siamo scambiati in presenza quando possibile, con altre modalità in questi due ultimi anni.

In occasione del Natale 2021 abbiamo pensato di regalarvi un video-racconto girato in questi giorni nel quale, attraverso i volti e gli sguardi di alcuni giovani della nostra terra, scopriamo che ciò che inseguono alcuni grandi personaggi, nel nostro caso Pascoli, Chopin e Caravaggio, è lo stesso desiderio di felicità e di verità che determina ogni nostra quotidiana azione.

Il dialogo con questi ragazzi, che avviene in alcuni luoghi straordinari e forse poco noti di Bologna, è guidato da Pier Paolo Bellini, che cura la direzione artistica del video e, indirettamente, dalle intuizioni di mons. Luigi Giussani, del quale si avvicina il centenario della nascita.

Con la speranza che questo nostro augurio vi tenga compagnia nei prossimi giorni, vi auguriamo un buon Natale e un felice anno nuovo, anche a nome di tutti gli amici che collaborano a Incontri Esistenziali.

Francesco Bernardi, Gianni Varani, Lucia Gaudenzi