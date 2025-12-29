Te Deum per padre Aldo Trento e la sua vita tra i poveri

Il senso delle opere che ha costruito è molto più grande di quanto credevamo. Ci mostrano la nostra miseria. E la Tua misericordia
Ringraziare Dio è semplice quando si è testimoni. In questi luoghi remoti e nascosti, lontano dal frastuono del mondo, il turbamento di fronte alla realtà e il contatto con ciò che sembra non riguardarci fanno sì che la vita diventi intensa; non perché ci si trovi al centro di grandi polemiche o conflitti, ma perché il Signore si manifesta, facendo in modo che ciò che appare lontano diventi vicino e che ciò che sembra non riguardarci ci permetta di lasciarci toccare.
L’esperienza della gratitudine è un volto che ci guida. Nel nostro caso, è un volto che oggi si trova lontano, forse più lontano di un semplice luogo geografico o di una circostanza concreta; lontano perché è in paradiso, e quindi vicino, quasi tangibile, percepibile. Non sono forse questo le opere di carità? Toccare con mano Dio stesso.
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