Il Te Deum di Ben (che ha scalato montagne)

Caro direttore, vorrei mandarti il mio personale Te Deum. Ringrazio innanzitutto per i primi spiragli di tregua a Gaza e in Ucraina. E poi perché ogni anno divento più consapevole di cosa è la vita e la realtà. Ringrazio perché sono riuscito a vedere Parigi (viaggio che da molto tempo desideravo fare, città bellissima che vi consiglio di visitare, qui sotto vi metto una foto che ho scattato io), per i molti amici e, soprattutto, per la mia famiglia che mi sostiene e mi vuole bene. Ringrazio perché, per la prima volta, ho votato e ringrazio di essere arrivato in quinta liceo (fatto per me non scontato: è come se avessi scalato un’alta montagna). Passo dopo passo, ogni anno divento sempre più grande e mi aspetto che il prossimo anno sia ancora più bello di quello che sta per concludersi.

Vi lascio con una mia poesia.

Poesia di Fine anno

Anno bello

Anno importante

Anno significativo.

Anno Giubilare

Anno amorevole

Anno da ricordare.

Anno da non dimenticare

Anno da amare

Anno da fotografare.

Benedetto Frigerio Padova

Benedetto, detto “Ben”, è un caro amico figlio di un carissimo amico. Pubblichiamo sempre le sue lettere perché, nella loro elementare chiarezza, ci ricordano l’essenziale. La vita è arcigna a chi le mostra il broncio, come diceva Mounier, ma è un’avventura piena di sorprese per chi è certo di essere amato.

